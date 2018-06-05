منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم على تجمع للعلماء الأفغان جدة في 5 يونيو / بنا / أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الانتحاري الذي وقع في أفغانستان، واستهدف تجمعًا لأكثر من 2000 عالم دين مسلم وأسفر عن مقتل وجرح العديد من الأبرياء.



واستنكر الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، الهجوم الإرهابي بأشد العبارات، مشيرا الى أن الأمة الإسلامية تشعر بخيبة أمل عميقة، بسبب عدم إحراز تقدم أو رد من المعارضة الأفغانية على نداءات الحكومة المتكررة للانخراط دون قيد أو شرط في مفاوضات السلام، حاثاً الأطراف المعنية، وجيران أفغانستان، والمجتمع الدولي على مواصلة ممارسة نفوذهم على الأحزاب، ومضاعفة الجهود البناءة للمساعدة في تحويل المأزق الحالي في أفغانستان إلى حوار نحو المستقبل وتسوية سلمية.







م.ح.



بنا 1650 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/05 - 59 : 07 PM