الامارات تؤكد حرصها على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع دولة الفاتيكان الفاتيكان في 5 يونيو/ بنا/ أكدت دولة الامارات العربية المتحدة حرصها على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع دولة الفاتيكان انطلاقاً مع السعي الدائم لمد جسور التواصل والتعاون بين مختلف الأديان والثقافات.



وذكرت وكالة الانباء الاماراتية (وام) أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي قد التقى السيد بول ريتشارد غالاغر وزير خارجية الفاتيكان.



وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى دولة الفاتيكان مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وفي ذات السياق رحب السيد بول ريتشارد غالاغر وزير خارجية الفاتيكان بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة بين البلدين، مشيدا وأشاد بحرص دولة الإمارات على نشر رسالة التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ونبذ التطرف والكراهية.







خ.أ



بنا 1521 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/06/05 - 27 : 06 PM