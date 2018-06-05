ملك الاردن يطلب من رئيس الوزراء الجديد إطلاق مشروع نهضة شامل عمان في 5 يونيو /بنا/ وجه عاهل الاردن الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء كتاب تكليف للدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الجديد طلب فيه بإطلاق مشروع نهضة وطني شامل قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم ومنظومة أمان اجتماعي في ظل بيئة ضريبية عادلة داعيا الرزاز بان تكون أولوية حكومته الجديدة إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.



وذكرت وكالة الانباء الاردنية (بنا) ان الملك وجه الحكومة الجديدة بأن تطلق حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل وأن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي.



وطلب عاهل الاردن في كتاب التكليف لرئيس الوزراء بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي وإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب.



س.ي



بنا 1444 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/05 - 49 : 05 PM