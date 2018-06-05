مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المساعدات للمتضررين من إعصار "ماكونو" في سقطرى حديبو في 5 يونيو / بنا / يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات من المواد الغذائية و الايوائية للمنكوبين والمتضررين من تبعات إعصار "ماكونو" الذي ضرب سقطرى وخلف أضرارا مادية جسيمة .



و نقلا عن وكالة الانباء السعودية ( واس ) ، فقد وزع المركز مساعدات ايوائية وغذائية في مناطق عبهلن ،وقجهشن،واستيرو، وشعاب والتابعة لمديرية حديبو في جزيرة سقطرى شمل التوزيع 150 خيمة و900 بطانية و300 بساط إلى جانب توزيع السلال الغذائية من المواد الأساسية استفاد منها 2400 متضرر.



وتأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز لسكان اليمن إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وسمو ولي عهده للوقوف مع اليمنيين في أزمتهم.



م.ف.ق/س.ي



بنا 1435 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/05 - 30 : 06 PM