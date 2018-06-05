سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يؤديان صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ عبدالله بن خالد طيب الله ثراه‎ المنامة في 5 يونيو / بنا / ادى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اليوم صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية طيب الله ثراه .



كما تقدم سموهما المشاركين في مراسم دفن الفقيد الراحل وذلك بحضور عدد من افراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة وجموع غفيرة من المواطنين.



وقد استذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء مناقب الفقيد واسهاماته في خدمة وطنه وامته.



واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان فقيد البحرين ترك بصمات كثيرة ستظل محفورة في تاريخ ووجدان الوطن وشعبه ، فإسهاماته كثيرة من خلال المواقع التي تقلدها في العمل الحكومي في تطوير وخدمة القضاء وفي خدمة الاسلام والمسلمين في الوطن وخارجه وفي دعم توجهات الحكومة الخاصة بالتشريعات والقوانين والعمل البلدي، مشيرا سموه الى أن الفقيد قيمة وطنية وعربية واسلامية كبيرة فهو لم يبخل بوقته وجهده خلال سنين طوال في خدمة وطنه وامته.



وقال سموه " تربطني بسمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رحمه الله علاقة وثيقة ،ولم اره الا مستجيبا دوما لأي نداء لخدمة الوطن ،فكان رحمه الله رمزا للعطاء ،ويختزل في ذاكرته تاريخ وطن وحضارة شعب"، مضيفا سموه : نعزي انفسنا وشعب البحرين والأمتين العربية والاسلامية في وفاة فقيد الوطن الكبير ونسأل الله ان يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.









م.ف.ق/س.ي



بنا 1434 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/05 - 47 : 05 PM