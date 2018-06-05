جلالة الملك المفدى يجرى اتصالا هاتفيا بأخيه العاهل الأردني المنامة في 5 يونيو/بنا/ أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم بأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة عبر خلاله عن تمنياته للشعب الأردني الشقيق كل التوفيق وتحقيق تطلعاته وطموحاته في مزيد من التنمية والتقدم والرفاهية.



وأكد جلالة الملك المفدى وأخوه جلالة الملك عبد الله الثاني على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات موضع الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.



كما ثمّن جلالة الملك المفدى المواقف الأخوية المشرفة للمملكة الأردنية الهاشمية في دعم واستقرار أمن مملكة البحرين، والوقوف بجانبها في جميع الظروف، داعيا جلالته المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الشقيق لمزيد من التقدم والرخاء .



وأعرب جلالة الملك المفدى عن أطيب تهانيه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، داعيا الله تعالى أن يعيده علينا وعلى بلدينا وشعبينا الشقيقين باليمن والخير والبركات.



ح ب/خ.أ



بنا 1431 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/05 - 08 : 07 PM