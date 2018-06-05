انفجار بمنجم للحديد بشمال شرق الصين يؤدي لمقتل 11 شخصا بكين 5 يونيو/بنا/ قالت وسائل إعلام رسمية إن انفجارا بمشروع منجم للحديد في إقليم لياونينج بشمال شرق الصين قتل 11 شخصا وأصاب تسعة آخرين اليوم الثلاثاء.



وذكرت تقارير على صفحات إلكترونية لصحيفة الشعب ومحطة (سي.سي.تي.في) التلفزيونية أن 25 شخصا آخرين حوصروا بعد الانفجار الذي وقع في حوالي الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، ويقع المنجم في مدينة بينكسي بإقليم لياونينج وتملكه شركة هوامي جروب.



واتخذت الحكومة الصينية إجراءات في محاولة لتحسين سجل السلامة السيء في كثير من المناجم.







خ.أ



بنا 1428 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/06/05 - 31 : 05 PM