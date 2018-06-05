مصر تبدأ باستيراد الارز القاهرة في 5 يونيو/بنا/ قرر مجلس الوزراء المصري اليوم البدء في استيراد الأرز على أن يكون بنفس الجودة المماثلة للأرز المصري، وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض.



ونقل موقع بوابة الاهرام عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تاكيده أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق منعاً لاية اختناقات خلال المرحلة المقبلة.



كما تقرر خلال الاجتماع تكليف وزارة المالية بدراسة إنشاء وحدة لتأمين المخاطر ضد تقلبات أسعار السوق عند استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية التي تقوم الدولة باستيرادها مثل المنتجات البترولية والزيت الخام والقمح.



س.ي



بنا 1352 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/06/05 - 00 : 05 PM