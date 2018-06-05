القيادة الكويتية تعزي جلالة الملك بوفاة سمو الشيخ عبدالله بن خالد المنامة في 05 يونيو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب سموه فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رحمه الله، مبتهلا سموه إلى المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



وتلقى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تعزية ومواساة من سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة عبر سموه فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة، رحمه الله، سائلا سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



كما تلقى جلالته حفظه الله ورعاه، برقية تعزية ومواساة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة أعرب سموه فيها عن بالغ تعازيه ومواساته بوفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة، رحمه الله، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



ح ب/ع ع



بنا 1326 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/05 - 46 : 04 PM