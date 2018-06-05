جامعة البحرين تكرم الفائزين في مسابقة "راقبك وزنك" في نسختها الرابعة المنامة في 05 يونيو / بنا / كرمت جامعة البحرين الفائزين في مسابقة "راقب وزنك" في نسختها الرابعة، في حفل أقيم اليوم الثلاثاء 5 يونيو 2018م في مركز زين للتعلم الإلكتروني في حرم الجامعة في الصخير، بحضور عميد كلية التعليم التطبيقي القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية الدكتور صادق مهدي العلوي.



وقال العلوي في كلمة ألقاها في الحفل: "إن المسابقة تتصدر اهتمامات جامعة البحرين، تفعيلاً للقيم النبيلة التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة في مجتمعنا البحريني من خلال الفعاليات المتعددة، والتي تشارك فيه كافة الإدارات والكليات" مؤكداً تشجيع جامعة البحرين لمنتسبيها على ممارسة التمارين الرياضية لغرس ثقافة الصحة الرياضية كأسلوب حياة وبث روح الحب والولاء، وغرس مفاهيم الصحة المجتمعية، واستثمار الطاقات الكامنة من خلال التأكيد على أن الجسم السليم المعافى هو مصدر لسعادة الإنسان.



وأضاف أن المسابقة تصب في طريق تحقيق الرؤية الوطنية لمملكة البحرين 2030 التي تؤمن بمجتمع صحي خالٍ من الأمراض، لافتاً إلى الكم الهائل من الفعاليات والأنشطة الرياضية التوعوية في المملكة والتي تترجم مدى اهتمام المجتمع البحريني بممارسة الرياضة.



وفي كلمة لدائرة الإعلام والعلاقات الجامعية كجهة منظمة للفعالية قال القائم بأعمال رئيسة شعبة الأنشطة والفعاليات محمود الحايكي إن الهدف من المسابقة هو التعرف على أساليب حياة صحية جديدة، وليس الهدف منها تحقيق الفوز، مؤكداً دعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة وتشجيعه للفعاليات والأنشطة الداعمة لموظفي الجامعة لخلق بيئة محفزة للعمل الخلاق.



وتنافس 125 متسابقاً ومتسابقة على المراكز الستة الأولى، والتي نال فيها الفائزون على جوائز بمبالغ نقدية وجوائز عينية.



وتهدف المسابقة إلى تثقيف المنتسبين إلى الجامعة من أكاديميين وإداريين بأنماط غذائية صحية، واتباع أساليب رياضية سليمة، للوصول إلى أوزان مثالية تجنب أصحابها الإصابة بالأمراض.



وقد فاز بالمركز الأول في فئة الرجال الموظف راشد عبدالله مظفر، تلاه في المركز الثاني الموظف عبدالله عبدالرحيم آل محمود، وأحرز المركز الثالث الموظف أحمد علي سلمان، فيما حقق المركز الرابع الموظف ناجي يوسف الخليف.



وفي فئة السيدات فازت بالمركز الأول الموظفة عفاف عيسى ثاني، تلتها الموظفة إيمان الذوادي، وحققت المركز الثالث الموظفة LILIBETH SERENCIO AZUELA، ونالت المركز الرابع الموظفة فاطمة إبراهيم حسين.



كما تم توزيع جوائز تشجيعية للفائزين في المسابقة خلال الأعوام السابقة، والذين لا يحق لهم الفوز في مسابقة هذا العام وهم: الموظفة انتصار الذوادي، والموظفة خاتون السيد سعيد، والموظف إبراهيم يحيى عبدالله.



واستمرت المسابقة مدة سبعة أسابيع من 12 أبريل وحتى 31 مايو 2018م، تم خلالها قياس أوزان المشاركين بصورة منتظمة.



ح ب/ع ع



بنا 1219 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/06/05 - 28 : 03 PM