رئيس مجلس النواب يعزي جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في وفاة سمو الشيخ عبدالله بن خالد المنامة في 05 يونيو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، برقية تعزية ومواساة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب، لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقيتين مماثلتين من رئيس مجلس النواب لوفاة سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة.



وأشار رئيس مجلس النواب إلى مآثر ومناقب الفقيد الكبير وخدماته الجليلة منذ تأسيس الدولة البحرينية، وتبوئه العديد من المناصب القيادية والوزارية وإسهاماته الفاعلة في خدمة الوطن والمواطنين، إلى جانب تطوير المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ إنشائه عام 2005م ، ورئاسته للجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني، الذي نقل مملكة البحرين إلى مرحلة متطورة وحديثة في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وأكد رئيس مجلس النواب أن إسهامات الفقيد الراحل في مجال العمل الخيري والمجتمعي ورئاسته لعدد من الجمعيات الأهلية، وعطاءه اللامحدود في الوطن سيظل خالدا في صفحات التاريخ البحريني وذاكرة كل مواطن، وقال "رحم الله سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعد تاريخ حافل من العطاء والتضحية والإنجاز لصالح مملكة البحرين".



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بنا 1210 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/05 - 33 : 03 PM