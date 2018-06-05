برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد وبالتعاون مع مؤسسة "سوفرن" الفنية الخيرية.. حوالي نصف مليون دينار بحريني ريع المزاد الخيري الرابع للمؤسسة الخيرية الملكية

المنامة في 05 يونيو / بنا / رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على حرص جلالته ورعايته الكريمة للعمل الخيري والإنساني واهتمامه بالأيتام والأرامل وجميع المحتاجين، وتقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية ليحظى الجميع بحياة كريمة مستقرة، مثمناً سموه الدعم الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية من قبل الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



جاء ذلك خلال حفل المزاد الخيري المنظم من قبل المؤسسة الخيرية الملكية بالتعاون مع مؤسسة "سوفرن" الفنية الخيرية التابع للمعرض الفني الخيري الرابع والذي تم خلاله بيع اللوحات الفنية الفائزة للطلاب المشاركين، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسئولين في المملكة والمؤسسات والشركات المختلفة.



وقال سموه إن مثل هذه البرامج تعزز الشراكة المجتمعية وتنشر ثقافة العمل الخيري في نفوس الطلاب بمختلف الوسائل، حيث أن هذا المعرض يعمل على غرس روح العمل الخيري ومساعدة الآخرين من خلال الفن والرسم، ولا شك بأن مساهمة الطلاب في هذا المعرض هو من صميم العمل الخيري والإنساني الذي نسعى لغرسه في نفوس الجميع لنعزز روح التضامن والعمل الخيري في مملكتنا الغالية وفقاً لرؤى وتطلعات سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



وثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التعاون الكريم من قبل وزارة التربية والتعليم ومؤسسة سوفرن الفنية الخيرية وجميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة على المشاركة في المعرض والمزاد الخيري للعام الرابع ، والذي جاء نتيجة للنجاح الذي حققته السنوات السابقة في هو دعم الرعاية الصحية والتعلمية للأيتام البحرين.



من جانبه تقدم الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية سعادة الدكتور مصطفى السيد بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية على اهتمام جلالته الدائم بالأيتام والأرامل وجميع المحتاجين وتوفير الحياة الكريمة للجميع، مشيداً بالدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية من قبل الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مثمناً جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في قيادة عمل المؤسسة.



كما تقدم سعادته بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار على رعايتها الكريمة للمعرض الفني الخيري الرابع، مثمناً لوزارة التربية والتعليم ومؤسسة سوفرن الفنية الخيرية والمدارس والجامعات المشاركة دعمهم الكريم في تفعيل الشراكة المجتمعية لصالح الأيتام في مملكة البحرين، وتقديم المساندة لهم في مختلف المجالات وسد احتياجات الأيتام في الجوانب الصحية والتعليمية.



وقال سعادته إن تنظيم البرنامج يأتي ضمن استراتيجية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في الاهتمام بأبناء البحرين، وضمن اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالشباب البحريني وتوفير البيئة المناسبة لتنمية المواهب والهوايات والارتقاء بمواطن الإبداع لدى أبناءنا الطلاب نتيجة للنجاح الكبير الذي حققناه في الأعوام السابقة في تنمية حب الخير والعمل الإنساني في نفوس الطلاب من خلال الأعمال الفنية التي ساهم فيها الطلاب.



وأضاف سعادة الدكتور مصطفى السيد أن ما يمز حفلنا هذا أنه يقام في أيام مليئة بالخير حيث عرف شعبنا الكريم بحب الخير ومساعدة المحتاجين على مر التاريخ لذا فنحن على ثقة بأصالة تاريخنا وعطاء شعبنا فخلال النسخ الثلاث الأولى من هذا المعرض الخيري استطعنا أن نقدم خدمات صحية وتعليمية لحوالي 5000 يتيم ويتيمة وفي المعرض الأخير تمكنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن ثم مساهماتكم الكريمة من جمع 270 ألف دينار تم تخصيصها للخدمات الصحية والتعليمية للأيتام ونطمح هذا الليلة أن نحقق مبلغاً أكبر من هذا المبلغ ونحن على ثقة بدعمكم وعطائكم "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" صدق الله العظيم.



من جانبه قال المدير الإقليمي لمؤسسة سوفرن الفنية الخيرية نبيل خوري أنه في ظل رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لأهداف المؤسسة الخيرية الملكية، وبالدعم اللامحدود لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فإن مؤسسة سوفرن الفنية الخيرية تقيم المعرض الفني الخيري الرابع من باب المسؤولية الاجتماعية لخدمة أيتام مملكة البحرين، وفي هذا العام تم توسيع دائرة التثقيف الخيري لدى الطلاب من خلال دعوة 18 مدرسة وجامعة وجهة تربوية للمشاركة به، وهي: مدرسة بن خلدون الوطنية، مدرسة الشيخة حصة للبنات، مدرسة الرفاع فيوز الدولية، مدرسة النسيم الدولية، مدارس الإيمان، مدرسة الرجاء البحرين، مدرسة النور العالمية، المدرسة البريطانية، مدرسة سانت كريستوفر البحرين، مدرسة النور العالمية، مدرسة الحكمة الدولية، مدرسى شويفات، مركز رعاية الطلبة الموهوبين التابع لوزارة التربية و التعليم، مركز رعاية الطلبة الموهوبين ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لوزارة التربية و التعليم، إلى جانب الجامعة التطبيقية والجامعة الملكية للبنات وجامعة البحرين وكلية البحرين الجامعية.



وعرض خلال الحفل الشاب حسن الشروقي تجربته مع مرض القرنية المخروطية واصراره على تحدي الصعاب والتماثل للشفاء بمتابعة من المؤسسة الخيرية الملكية وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة له والاهتمام بوضعه الصحي.



وقد وتم فتح المزاد على مقتنيات للاعب الدولي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الأسباني وتم بيع كرة قدم لنهائي دوري أبطال أوروبا موقعة من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة واللاعب كريم بنزيما بمبلغ 55 ألف دينار، كما تم بيع بدلة بنزيما بـ3 آلاف دينار، أما حذاؤه لنهائي أبطال أوروبا فتم بيعه بـ8 آلاف دينار، كما تم فتح المزاد على اللوحات الفائزة للطلاب، وبلغ الريع خلال المعرض و المزاد الفني الخيري الرابع حوالي نصف مليون دينار بحريني، يخصص لدعم أبناء الخيرية الملكية في الجانب التعليمي والصحي.



كما قامت شركة سوفرن ترست البحرينية بتقديم جائزة مالية قدرها500 دينار بحريني لكل من الطلاب الخمسة الفائزين بجائزة مؤسسة سوفرن الفنية الخيرية لعالم 2018 والتي فاز بها كل من الطالبة صابرينا خورام من مدرسة سانت كريستوفر، الطالبة زهراء مهدي و الطالبة أبرار عبدالجليل سعيد من مركز رعاية الطلبة الموهوبين التابع لوزارة التربية والتعليم، الطالب محمد محي الدين من مدرسة الرجاء، الطالب جيديل بونودوري من مدرسة الرفاع فيوز الدولية، والطالبة مريم عبدالشهيد رضي من جامعة البحرين.



ع.ر/ع ع



بنا 1148 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/05 - 54 : 02 PM