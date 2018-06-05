محافظ العاصمة والسفير الماليزي يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

المنامة في 05 يونيو / بنا / استقبل سعادة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بمبنى المحافظة بالقضيبية سعادة السيد أجوس سليم بن حاجي يوسف سفير مملكة ماليزيا لدى مملكة البحرين.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها وتنميتها إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان على سبل توطيد العلاقات وتعزيزها تحقيقاً للأهداف والمصالح المشتركة بين البلدين.



وأشاد سعادة المحافظ بمتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين بمملكة ماليزيا في ظل تطور مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.



ع.ر/ع ع



بنا 1123 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/05 - 31 : 02 PM