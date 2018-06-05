وزيرة الصحة تبحث مع رئيس جمعية السكلر الارتقاء بالخدمات الصحية للمرضى المنامة في 05 يونيو/ بنا / استقبلت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بمكتبها بديوان الوزارة بالجفير رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر السيد زكريا الكاظم والوفد المرافق، بحضور الوكيل المساعد لشئون المستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز سبل التواصل والتعاون البناّء بين وزارة الصحة وجمعية السكلر إلى جانب بحث سبل الارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة لهذه الفئة والتخفيف من معاناتهم مع المرض وتجنب مخاطرة ومضاعفاته.

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة الصحة برئيس الجمعية والوفد المرافق، مؤكدةً أن الوزارة تعمل وفقاً للتوجيهات السامية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وذلك من خلال بذل الاهتمام وتوفير الرعاية اللازمة والمتكاملة لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) وتعزيز التعاون والتواصل مع الجمعية في هذا الجانب لما فيه مصلحة المرضى، مبينة اهتمام الوزارة بالعمل في إطار خطط واستراتيجيات واضحة تسعى إلى تعزيز الشراكة الفعالة مع جمعية السكلر من أجل تطوير مستوى الأداء في إطار مساعي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية لمرضى السكلر.

ومن جهته أعرب الكاظم عن شكره العميق وتقديره لوزارة الصحة ولتجاوب المسئولين فيها وتعاونهم الدائم، كما أثنى على تواصلهم وجهودهم المبذولة تجاه تجاوز أية تحديات واهتمامهم بحصول مرضى السكلر على احتياجاتهم من الرعاية الصحية اللازمة والمتخصصة.

وأشار زكريا الكاظم بأن هناك توجهات مشتركة خلال المرحلة المقبلة لتكثيف مجالات التعاون المثمر بين جمعية السكلر ووزارة الصحة في هذا الجانب.

كما تم خلال اللقاء بحث ومناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكلر، مثل حل بعض الصعوبات التي تواجه مريضات السكلر بقسم طوارئ السلمانية، وتوفير علاجات متطورة للمرضى وتوفير الأجهزة العلاجية اللازمة لهم، كما تم طرح مقترح بتشييد غرفة تعليمية بمركز امراض الدم الوراثية لتكون مخصصة للتعليم المستمر والبحوث، حيث يستفيد منها الجميع في مجال الأمراض الوراثية.

وفي ختام اللقاء أعربت وزير الصحة عن شكرها وتقديرها للدور الذي تقوم به الجمعية في دعم ومساندة مرضى السكلر، متمنية ً للجمعية دوام التوفيق والنجاح في مهام عملها.



ع.ر/خ.س



بنا 1055 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/05 - 00 : 02 PM