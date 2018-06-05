ملك الاردن يكلف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة عربي

عمان في 05 يونيو/ بنا / كلف جلالة الملك عبدالله الثاني الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قبل جلالته استقالتها أمس الاثنين.



وتضمن نص كتاب التكليف ، نقلا عن وكالة الانباء الاردنية ، دعوة الحكومة الى اطلاق حوار ، فورا ، بالتنسيق مع مجلس الأمة وبمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا. اضافة الى الدعوة لمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل.





خ.س



بنا 1051 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/05 - 59 : 01 PM