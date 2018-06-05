يوسف العيسى رئيسًا لمجلس طلبة بوليتكنك البحرين 2018 - 2019م

المنامة في 05 يونيو / بنا / اعتمد الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الدكتور جيف زابودسكي، اليوم الثلاثاء، تشكيلة مجلس طلبة بوليتكنك البحرين (BPSC) للعام الأكاديمي المقبل 2018 – 2019م، والتي أسفرت عن فوز الطالب يوسف خالد العيسى برئاسة المجلس، والطالبة مريم هشام أنجنير بمنصب نائب الرئيس، والطالب محمد نايف جناحي بمنصب أمين الصندوق، والطالبة علا سري مشعل بمنصب سكرتير المجلس.



وبالنسبة إلى رئاسة اللجان فقد تم توزيعها على النحو التالي: يوسف أحمد حسن (رئيسًا للجنة الخدمات الطلابية)، وعبدالله يوسف المناعي (رئيسًا للجنة الاجتماعية)، ونور علي آل سعيد (رئيسًا للجنة الفنية والثقافية)، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالكريم (رئيسًا للجنة الرياضية).



من جهته، هنأ الدكتور زابودسكي أعضاء مجلس الطلبة الجدد، مؤكدًا أهمية دوره في تمثيل الطلبة وإيصال مشاكلهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم إلى الإدارة، بالإضافة إلى ذلك، فإن عليه مسؤولية تنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة مثل البطولات الرياضية، والفعاليات التعليمية والخيرية.



ح ب/ع ع



بنا 1033 جمت 05/06/2018





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