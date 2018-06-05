رئيس مجلس الشورى يعزي جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بوفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة

المنامة في 05 يونيو / بنا / رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صادق تعازيه وعظيم مواساته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالإنجازات المفعمة بالعطاء لوطنه.

وتقدم رئيس مجلس الشورى بتعازيه إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، والعائلة المالكة الكريمة، وإلى شعب البحرين، مستذكرًا بالعرفان والتقدير مآثر ومناقب المغفور له، وما قدمه من عطاء كبير، وبصمات واضحة في مسيرة التنمية والتقدم، والتي أسهمت بشكل فاعل في تعزيز العمل الوطني، مؤكدًا معاليه أن إنجازات الفقيد ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية.

وقال رئيس مجلس الشورى: "إننا في الوقت الذي نعزي فيه أنفسنا والعائلة المالكة الكريمة، وشعب البحرين لندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة وشعب البحرين الكريم الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".







ع.ر/خ.س



بنا 1025 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/05 - 46 : 01 PM