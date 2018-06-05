داعش يتبنى التفجير الذي أودى بحياة 7 أشخاص واستهدف ندوة لكبار رجال الدين في كابول كابول في 05 يونيو/ بنا / أعلن تنظيم "داعش" الارهابي مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف ندوة لعدد من كبار رجال الدين في العاصمة الأفغانية كابول أمس ، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول إن السبعة قتلى ، بينهم رجل شرطة وستة مدنيين. كما أسفر الهجوم عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم اثنان من رجال الشرطة.



وكانت الندوة التي حضرها نحو ألفين من علماء الدين ، وعقدت في خيمة "لويا جيرجا" (مجلس شيوخ القبائل)، قد دعت إلى السلام وأعلنت أن التفجيرات الانتحارية هي ضد الإسلام ، وإن العنف المستمر والحرب في أفغانستان تتعارض مع الشريعة الإسلامية.





خ.س



بنا 1019 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/06/05 - 23 : 01 PM