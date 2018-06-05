وزارة خارجية مملكة البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لرجال الدين بجمهورية أفغانستان الإسلامية المنامة في 05 يونيو / بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لرجال الدين في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي لا يمت للدين بصلة ويتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، مؤكدة على أهمية توثيق التعاون الدولي من أجل اجتثاث آفة الإرهاب من جذورها وتجفيف منابع تمويلها.



ح ب/ع ع



بنا 1015 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/05 - 21 : 01 PM