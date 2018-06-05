رئيسة بنك الدم: مملكة البحرين تعتمد على مخزونها من الدم ومشتقاته بنسبة 100%

المنامة في 05 يونيو / بنا / أنابت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، رئيسة بنك الدم المركزي فخرية عبدالرحمن لافتتاح حملة التبرع بالدم الرمضانية والتي نظمتها جمعية سترة، مساء أمس بقاعة ينابيع الخير لجمعية سترة الخيرية.



وقد استمرت الحملة الرمضانية لمدة اربع ساعات متواصلة، حيث بدأت من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الثانية عشر مساء، وقد حصدت هذه الحملة 161 كيس دم من المتبرعين الذين تبرعوا لرفد بنك الدم المركزي بمجمع السلمانية الطبي، ولمساعدة المرضى والمحتاجين للدم.



وقالت رئيسة بنك الدم المركزي ان اجمالي عدد المتبرعين بالدم بلغ 161 متبرعا، مشيرة إلى أن هذه الحملة هي واحدة من سلسلة الحملات التي نظمها بنك الدم المركزي في شهر يونيو الحالي بمناسبة اليوم العالمي للمتبرع بالدم الذي يصادف 14 يونيو من كل عام، مؤكدة أن بنك الدم المركزي يقوم بدور رائد في هذه الحملات ورعايتها ويقدم الدعم لها من كل الجوانب، وأن الكميات التي حصدت من الدم ومشتقاته سوف يسهم بشكل كبير في انقاذ ملايين الأرواح كل عام ويساعد على تحسن متوسط العمر لدى المرضى، مبينة بأن هناك تزايدا مستمرا في الحاجة للدم ومشتقاته.



وأشادت رئيسة بنك الدم المركزي بالجهود المخلصة التي تقوم بها الجهات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الخاصة والأفراد التي تسهم في إنجاح حملات التبرع بالدم من خلال التنظيم الجيد بتحديد المواعيد المناسبة وتوفير المكان الملائم لاستضافة هذه الحملات، وبفضل جهود المتبرعين أصبحت البحرين واحدة من الدول التي لا تستورد الدم ومشتقاته من الخارج وتعتمد 100% من الدم المتبرع به من داخل البحرين، كما أصبح المجتمع شريكاً في الرعاية الصحية فالمتبرع مثال حي على ذلك باستجابتهم الفعالية لصدى النداءات الإنسانية للحالات المحتاجة للدم، وهناك فئة تمنح الدم دون نداء بل وتبادر بالتبرع من دون أن يطلب منها التبرع.



من جانبه أثنى رئيس الجمعية المهندس أحمد فرحان على الجهود التي بذلت من قبل وزارة الصحة متمثلة في سعادة الوزيرة والطاقم الطبي الذي أعطى جل اهتمامه لتوفير كل المستلزمات والأدوات المطلوبة، كما شكر رئيس الجمعية الطاقم الطبي الذي اشرف على هذه العملية برئاسة الدكتور محمد صليل على تفانيهم في العمل وعنايتهم بالمساهمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية وإدارة الحملة مع توفر كافة المستلزمات والمتطلبات.



وامتدح رئيس الجمعية الجهود التطوعية للأعضاء الذين كرسوا جل جهودهم واوقاتهم من أجل هدف نبيل يتمثل في تقديم هذه الخدمة الانسانية بتوفير الدم للمحتاجين، مؤكدا استمرار حملة التبرع بالدم بشكل سنوي في مثل هذه الاوقات من شهر رمضان والمتزامنة مع مناسبة دينية في استثمار طيب وانساني وأخلاقي للمناسبة الدينية للأغراض الانسانية الراقية من أجل مساعدة المرضى المحتاجين وبناء مجتمع تسوده روح التكافل.



من جهته أكد رئيس حملة التبرع بالدم بالجمعية الدكتور إبراهيم يوسف على سلاسة الإجراءات في استقبال المتبرعين وتنظيم الاجراءات لهم وإنهائها في وقتها القياسي، وذلك بفضل تعاون المشاركين من جهة ولرقي التنظيم والاجراءات لدى العاملين في بنك الدم المركزي.



ن.ف/ع ع



بنا 1003 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/05 - 08 : 01 PM