سمو رئيس الوزراء يهنئ ملكة الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلادها المنامة في 05 يونيو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة الى صاحبة الجلالة الملكة مارجريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلادها.



وعبر سمو رئيس الوزراء في برقيته عن أطيب تهانيه وتمنياته لملكة مملكة الدنمارك بدوام الصحة والسعادة ولشعب مملكة الدنمارك الصديق إطراد التقدم والتطور، مشيداً سموه بعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في كافة المجالات.



ع.ر/ع ع



بنا 0949 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/05 - 57 : 12 PM