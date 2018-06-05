تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحام على الطرق الرئيسية.. بدء تنفيذ تطوير نظام الإشارات الضوئية على شارع الشيخ جابر الأسبوع القادم

المنامة في 05 يونيو/ بنا / تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحام المروري وزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، تقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بتنفيذ "المرحلة الأولى" من أعمال تطوير نظام الاشارات الضوئية على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح.



وقالت الوزارة إن أعمال تطوير نظام الإشارات الضوئية على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح تأتي ضمن برنامج المشاريع التحسينية العاجلة "الحزمة الثانية" لتخفيف الازدحام المروري عند المناطق الحيوية حيث سيوفر هذا المشروع انطلاقة على شارع الشيخ جابر ، ويشمل المشروع تعديل نظام الإشارات الضوئية على تقاطع النبيه صالح وتقاطع مجمع سترة التجاري.



ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية لشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح وتخفيض زمن انتظار المركبات عليه، حيث أن عدد المركبات المستخدمة للشارع 130 ألف مركبة في اليوم، و10 آلاف مركبة خلال ساعات الذروة.



أما فيما يتعلق بتقاطع النبيه صالح، فإنه سيتم إغلاق الدخول إلى ممشى سترة للقادمين من المنامة وكذلك الغاء الخروج من ممشى سترة في اتجاه سترة وسيكون عمل الإشارة الضوئية بــ (3) مراحل بدلا من (5) مراحل، مما سيزيد من الطاقة الاستيعابية للتقاطع المذكور بنسبة 20% وسيقلل زمن الانتظار للقادمين على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بنسبة 45%، كما سيساهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية عند هذا التقاطع.



وبشأن تقاطع مجمع سترة التجاري، فإنه سيتم تعديل نظام الإشارة الضوئية من (5) مراحل إلى (4) مراحل، حيث سيتم دمج حركة الخروج من مجمع سترة يساراً نحو المنامة فقط والمرور الخارج من شارع سلمان أحمد الفاتح (المنطقة الصناعية) يساراً لتعمل معاً في وقت واحد مما سيزيد من الطاقة الاستيعابية بنسبة 10% وسيقلل زمن الانتظار بنسبة 37%.

وهناك طرق بديلة للمواقع المذكورة أعلاه، للقادمين من المنامة والمتوجهين إلى تقاطع مجمع سترة التجاري يتوجب عليهم الدوران العكسي عند الإشارة الضوئية والعودة للدخول إلى ممشى سترة. أما الخارجين من ممشى سترة والمتجهين إلى سترة، يتوجب عليهم التوجه إلى إشارة أم الحصم وعمل الدوران العكسي والعودة باتجاه سترة.



اما فيما يتعلق بتقاطع مجمع سترة التجاري، فعلى المرور الخارج من شارع سلمان أحمد الفاتح والمتجه إلى المجمع التجاري الانعطاف يساراً في اتجاه سترة ثم يمينا نحو الطريق الفاصل بين مدرسة النور ووكالة السيارات ثم الاتجاه إلى المجمع التجاري.



وسوف يتم البدء بالعمل بالتعديلات المذكورة اعتباراً من الأسبوع القادم، لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية والعلامات المرورية الدالة على ذلك حفاظاً على سلامة الجميع.



وتهيب وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمستخدمي الطريق إتباع التحويلات المرورية وضرورة التقيد باللوحات المرورية التحذيرية والارشادية والتقيد بالسرعة على الطريق حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.



ح ب/خ.س



بنا 0946 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/05 - 56 : 12 PM