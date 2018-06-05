وفد شبابي بحريني يشارك في فعاليات منتدى شباب العالم التابع للأمم المتحدة

نيويورك في 05 يونيو/ بنا / حرصت وزارة شئون الشباب والرياضة على اشراك وفد شبابي بحريني في فعاليات منتدى شباب العالم التابع للأمم المتحدة تحت عنوان "حوار الشباب" والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة شبابية واسعة من مختلف دول العالم وقد ضم الوفد فجر مفيز ونادية عقاب.



ويهدف المنتدى الشبابي إلى إبراز أفكار واحتياجات الشباب حول التعليم والتوظيف، وكيفية منع التطرف بين الشباب، فضلا عن تقريب الأمم المتحدة من الشباب بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشباب ليتمكنوا من الإدلاء بآرائهم حول مختلف القضايا التي تهمهم ويمر بها العالم بما فيها كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتضمن المنتدى العديد من الكلمات حيث القى السيد ميروسلاف لايتشاك، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة بين فيها أهمية المنتدى وأهدافه ونتائجه المرجوة على الشباب كما ألقت السيدة جاياثما ويكراماناياك، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب كلمة أكدت من خلالها أهمية دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما شارك في المنتدى الرياضي التونغاني بيتا توفاتوفوا.



وكان وفد مملكة البحرين قد التقى مع المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي وتبادلوا معه أطراف الحديث حول مشاركتهم في المنتدى ودور الشباب البحريني في عكس الصورة المشرقة عن مملكة البحرين وانجازاتها المختلفة من خلال مشاركة الشباب في الملتقيات العالمية.









ن.ف/خ.س



بنا 0940 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/05 - 53 : 12 PM