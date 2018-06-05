جلالة الملك يتلقى برقية شكر جوابية من ملك النرويج

المنامة في 05 يونيو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج الصديقة وذلك ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، اعرب جلالته فيها عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الصادقة النبيلة، متمنيا لجلالته وافر الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.





ح ب/خ.س



بنا 0936 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/06/05 - 40 : 12 PM