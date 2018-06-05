مستوطنون يقتحمون الاقصى في العشر الاواخر وقوات الاحتلال تعتقل 12 مصليا

القدس في 05 يونيو/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 مُصلياً من أمام الجامع القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن أحد حراس المسجد، أن قوات الاحتلال هاجمت المصلين المعتكفين في الأقصى، بالتزامن مع اقتحام مجموعة من المستوطنين لباحاته عبر باب المغاربة، واعتقلت 12 منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب، بذريعة قيامهم بتلاوة القرآن بصوت مرتفع.



ووصف الحارس اقتحامات اليوم بالتطور الخطير، مشيرا إلى أن الاقتحامات كانت تُمنع في الأيام العشرة الأخيرة في شهر رمضان بسبب تدفق المصلين وتعبدهم واعتكافهم بمسجدهم على مدار هذه الأيام.



وكانت "جماعات الهيكل المزعوم"، دعت أنصارها قبل يومين، لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في اليوم الـ20 من رمضان، لكسر فكرة اغلاق الأقصى في وجه المقتحمين خلال العشر الأواخر من رمضان.





خ.س



بنا 0814 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/05 - 17 : 12 PM