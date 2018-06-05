مدير أركان الحرس الوطني يرعى ختام المهرجان الرياضي الرمضاني السنوي المنامة في 05 يونيو/ بنا / تَوَجَ معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني فريق وحدة العمليات الخاصة بكأس سمو رئيس الحرس الوطني لبطولة كرة قدم الصالات، بعد فوزه على فريق كتيبة الحرس الوطني الأولى بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن تصفيات مهرجان الحرس الوطني الرمضاني على كأس سمو رئيس الحرس الوطني للقدم.



كما توج معاليه فريق كتيبة الحرس الوطني السابعة والذي حقق فوزه على كتيبة الحراسات بشوطين مقابل لا شيء في المباراة الختامية التي جمعتهما على كأس سمو رئيس الحرس الوطني لكرة الطائرة.



وجاءت المباريات ضمن ختام الفعاليات السنوية لمهرجان الحرس الوطني الرمضاني على كأسي سمو رئيس الحرس الوطني للقدم والطائرة، إذ تضمن البرنامج الختامي للمهرجان الرياضي، وصول راعي الحفل معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني إلى الصالة الرياضية بمعسكر الحرس الوطني بالصخير، حيث كان في الاستقبال ضباط الحرس الوطني من قادة الوحدات ورؤساء الشعب.



وقد بدأت فعاليات الهرجان بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم تلاها كلمة ترحيبية من قبل آمر مدرسة التدريب رحب فيها بمعالي مدير أركان الحرس الوطني وعلى تفضله برعاية ختام المهرجان الرياضي، مؤكداً أن المكانة الواسعة التي تحظى بها الرياضة على مستوى كافة وحدات وكتائب الحرس الوطني، إنما تعود للاهتمام والدعم المتواصلين من لدن الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، ومتابعة واهتمام معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، لتطوير وتفعيل مسارات التدريب في الحرس الوطني بجميع مستوياته وإداراته .



وبعدها تقدم قادة الفرق المتأهلة للمباراة النهائية بالسلام على معالي مدير أركان الحرس الوطني ، والرائد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة قائد وحدة العمليات الخاصة ، معلناً بعدها حكم المباراة بدء المباراة الختامية لكرة القدم، في حين جرى في وقت سابق إعلان فوز فريق كتيبة الحرس الوطني السابعة بالمباراة الختامية لكرة الطائرة، والتي جمعته مع فريق كتيبة الحراسات.



وشهدت الفعاليات الختامية للمهرجان الرياضي منافسات قوية وسط حضور جماهيري واسع من منتسبي الحرس الوطني.



بعدها تفضل معالي مدير الأركان بتسليم كأسي سمو رئيس الحرس الوطني لكرة القدم والطائرة للفرق الفائزة، وتوزيع الميداليات على الفريقين الحاصلين على المركز الثاني، والتقاط صورة تذكارية مع الفرق الفائزة بكأسي البطولة.



وأكد معاليه، اعتزاز الحرس الوطني بالمستويات العالية التي وصلت إليها الرياضة في خضم جهود الحرس الوطني لإعداد وتدريب منتسبيه، والتي انعكست بشكل واضح على المستويات والنتائج التي تحققها الفرق الرياضية على مستوى المنافسات الداخلية وكذلك في مشاركاتهم الخارجية، عوضاً عن الروح الرياضية العالية التي يتحلى بها منتسبو الحرس الوطني.





ع.ر/خ.س



بنا 0808 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/05 - 11 : 11 AM