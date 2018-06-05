سمو رئيس الوزراء يستذكر مناقب الفقيد عبدالله بن خالد‎ المنامة في 05 يونيو/ بنا / استذكر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر مناقب الراحل سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي وافته المنية اليوم ، مشيداً سموه بمواقف الفقيد الوطنية ومساهماته البارزة وتاريخه الحافل في إثراء مسيرة القضاء والشؤون الإسلامية والبلديات من خلال عدة مناصب تقلدها خلال خدمته طيلة حياته وحتى وفاته رحمه الله أسدى فيها مآثر جمة في خدمة دينه ووطنه بكل تفان وإخلاص.



وقال سموه لقد فقدنا قامة دينية ووطنية ومرجعاً تاريخياً كبيراً ستظل ذكراه وسيرته العطرة باقية.



وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لوفاة سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولأسرة الراحل الكريمة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .



ع.ر/خ.س



بنا 0802 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/06/05 - 05 : 11 AM