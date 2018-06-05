إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات في مخيم الدهيشة واعتقال أربعة اخرين بيت لحم في 05 يونيو/ بنا / أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لـوكالة الانباء الفلسطينية ، أن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة شاب في العشرينات من عمره بعيار نار في الفخذ.



وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل واعتقلت اربعة فلسطينيين.



خ.س



بنا 0719 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/05 - 02 : 11 AM