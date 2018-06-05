ارتفاع ضحايا حادث غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى 60 تونس في 05 يونيو/ بنا / ارتفع عدد قتلى سفينة مكتظة بالمهاجرين غرقت قبالة السواحل التونسية إلى 60 قتيلا في واحد من أسوأ حوادث غرق المهاجرين في سنوات .

وقالت السلطات التونسية في بيان إن السفينة غرقت قبالة سواحل قرقنة ليل السبت. وأن المهاجرين من تونس ودول أخرى.



وقالت لورينا لاندو، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في تونس "من بين الضحايا الستين الذين نقلوا إلى مستشفى الحبيب بورقيبة في صفاقس 48 تونسيا و12 من غير التونسيين وجاري التعرف على الضحايا".



وذكر مسؤولون أمنيون أن السفينة كانت تقل نحو 180 مهاجرا من بينهم 80 من دول أفريقية أخرى.



وقال أحد الناجين إن ربان السفينة تركها عندما أوشكت على الغرق خشية قيام قوات خفر السواحل باعتقاله.



ويعتمد مهربو البشر على تونس بشكل متزايد كنقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا بعد تشديد الحراسة على السواحل الليبية.



خ.س



بنا 0700 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/05 - 04 : 10 AM