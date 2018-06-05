وزارة الحج والعمرة السعودية : 7 ملايين ادوا مناسك العمرة بيسر وطمأنينة ونرحب بقدوم الأشقاء القطريين جدة في 05 يونيو / بنا / اعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن تمكن نحو سبعة ملايين معتمر من مختلف دول العالم من أداء مناسك العمرة في يسر وطمأنينة وأمان وفي أجواء مفعمة بالروحانية والسكينة، حيث سخرت لهم حكومة المملكة العربية السعودية، الإمكانيات المادية كافة، وجندت جميع الطاقات البشرية المؤهلة لخدمتهم ورعايتهم.

واوضحت الوزارة نقلا عن وكالة الانباء السعودية انه ونظراً للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، فإنها ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وفيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر اوضحت الوزارة انه يكون من خلال تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني ويكون قدومهم جواً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

كما تؤكد الوزارة أن كافة الخدمات والتسهيلات التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين و الزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم من مختلف أقطار العالم، تجسد الدور الريادي الذي تتشرف به في رعاية ضيوف الرحمن.



خ.س



بنا 0555 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/05 - 02 : 09 AM