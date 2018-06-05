المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية : اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة الرياض في 05 يونيو / بنا / اعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة في الساعة الرابعة وأحدى عشرة دقيقة فجرًا.

وأوضح العقيد المالكي نقلا عن وكالة الانباء السعودية أن الصاروخ كان باتجاه مدينة ينبع وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق الآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ، دون أن ينتج عن ذلك إصابات.

وبيّن العقيد المالكي أن تكرار إطلاق الصواريخ الباليستية وللمرة الثانية أثناء وجود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن بصنعاء يثبت عدم اكتراث المليشيا الحوثية الإرهابية للجهود الأممية.

وأضاف أن هذا العمل العدائي يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين (2216) ، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.



خ.س



بنا 0530 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/05 - 39 : 09 AM