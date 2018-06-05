ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان جواتيمالا إلى 65 قتيلا جواتيمالا في 05 يونيو/ بنا / ارتفعت حصيلة قتلى جراء ثوران بركان "فويغو" بجواتيمالا أمس الى 65 شخصا.

وذكرت إدارة التنسيق الوطني لمكافحة الكوارث الطبيعية أن 46 شخصا اصيبوا بجروح وتم إجلاء 3271 شخصا من المنطقة المحيطة بالبركان جنوب غربي العاصمة جواتيمالا سيتي.



وقد نفث البركان حمما ارتفاعها ثمانية كيلومترات وتصاعدت منه سحابة سوداء من الدخان والرماد الذي سقط فوق العاصمة ومناطق أخرى.



وظلت جثث الضحايا المتفحمة قابعة فوق ما تبقى من تدفق الحمم البركانية فيما ساهم أفراد الإنقاذ في رعاية الضحايا المصابين بجروح خطيرة في أعقاب ثوران البركان.



وكانت هذه ثاني ثورة للبركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترا هذا العام.





و.ش



بنا 0525 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/05 - 33 : 08 AM