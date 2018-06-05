مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 05 يونيو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/جلالة الملك يرعى ختام جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم.

/سمو رئيس الوزراء: رخصة اقامة 10 سنوات للمستثمرين برسم 600 دينار.

/سمو رئيس الوزراء: سرعة توفير مولدات للأهالي في حال الانقطاعات الكهربائية.

/سمو ولي العهد: القطاع الخاص المحور الرئيسي في الاقتصاد البحريني.

/محافظ الجنوبية: المحافظة حريصة على حل قضية السكراب نهائيًا.

/تقرير لمركز "دراسات": المقاطعة قوضت سياسة قطر في دعم الارهاب.

/البحرين ثاني افضل دولة في التوازن بين العمل والحياة.

/ارتفاع الايرادات الى 2.2 مليار دينار وتراجع العجز في البحرين.

/28 نائبا سيصوتون ضد قانون التقاعد.

/مجلس «الـنـواب» يـبـحث الـيـوم تـعـديلات «الـتـقاعـد» الـجـديدة.

/خارجية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون المرور.

/«الأعلى للبيئة» يشارك في مبادرة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

/الخيرية الملكية توزع ملابس «كسوة العيد».

/إدارة طيران الخليج التنفيذية تستقبل السفير الأمريكي لدى البحرين.

/الصحة تبحث سبل تعزيز التعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة.

/وزير الاسكان:تقديم كافة أوجه الدعم لإعداد التقرير الطوعي الأول.

/«التنمية السياسية» ينظم «المشاركة الانتخابية والتحول الديمقراطي».

/(المعلومات والحكومة الإلكترونية) تحصل على شهادة الآيزو لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات.

/الاردن:استقالة حكومة الملقي وتكليف الرزاز.

/السعودية تبدأ إصدار رخص قيادة السيارات للنساء.

/بريطانيا تعيد النظر في استراتيجيتها الأمنية لمواجهة تغير طبيعة المتشددين.

/ترامب يؤكد «حقه المطلق» في العفو عن نفسه مُلمحا إلى قضية التدخل الروسي.

/الرئيس الإيراني يقرّ باضطهاد المرأة والأقليات.

/العراق سيخسر 10 مليارات لتر مكعب من الماء بسبب سد اليسو التركي.

/نتنياهو يدعو برلين إلى التشدد ضد إيران محذرا من أن ألمانيا قد تشهد موجة لجوء جديدة.

/الأمن الأردني: جنسيات (عربية) شاركت بالاحتجاجات.







و.ش



بنا 0450 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/05 - 00 : 08 AM