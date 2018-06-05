مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/05 - 00 : 08 AM
المنامة في 05 يونيو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالة الملك يرعى ختام جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم.
/سمو رئيس الوزراء: رخصة اقامة 10 سنوات للمستثمرين برسم 600 دينار.
/سمو رئيس الوزراء: سرعة توفير مولدات للأهالي في حال الانقطاعات الكهربائية.
/سمو ولي العهد: القطاع الخاص المحور الرئيسي في الاقتصاد البحريني.
/محافظ الجنوبية: المحافظة حريصة على حل قضية السكراب نهائيًا.
/تقرير لمركز "دراسات": المقاطعة قوضت سياسة قطر في دعم الارهاب.
/البحرين ثاني افضل دولة في التوازن بين العمل والحياة.
/ارتفاع الايرادات الى 2.2 مليار دينار وتراجع العجز في البحرين.
/28 نائبا سيصوتون ضد قانون التقاعد.
/مجلس «الـنـواب» يـبـحث الـيـوم تـعـديلات «الـتـقاعـد» الـجـديدة.
/خارجية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون المرور.
/«الأعلى للبيئة» يشارك في مبادرة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
/الخيرية الملكية توزع ملابس «كسوة العيد».
/إدارة طيران الخليج التنفيذية تستقبل السفير الأمريكي لدى البحرين.
/الصحة تبحث سبل تعزيز التعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة.
/وزير الاسكان:تقديم كافة أوجه الدعم لإعداد التقرير الطوعي الأول.
/«التنمية السياسية» ينظم «المشاركة الانتخابية والتحول الديمقراطي».
/(المعلومات والحكومة الإلكترونية) تحصل على شهادة الآيزو لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات.
/الاردن:استقالة حكومة الملقي وتكليف الرزاز.
/السعودية تبدأ إصدار رخص قيادة السيارات للنساء.
/بريطانيا تعيد النظر في استراتيجيتها الأمنية لمواجهة تغير طبيعة المتشددين.
/ترامب يؤكد «حقه المطلق» في العفو عن نفسه مُلمحا إلى قضية التدخل الروسي.
/الرئيس الإيراني يقرّ باضطهاد المرأة والأقليات.
/العراق سيخسر 10 مليارات لتر مكعب من الماء بسبب سد اليسو التركي.
/نتنياهو يدعو برلين إلى التشدد ضد إيران محذرا من أن ألمانيا قد تشهد موجة لجوء جديدة.
/الأمن الأردني: جنسيات (عربية) شاركت بالاحتجاجات.
و.ش
بنا 0450 جمت 05/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/05 - 00 : 08 AM