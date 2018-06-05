الطقس في البحرين: حار خلال النهار المنامة في 5 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى حار خلال النهار ورطب نسبيا أحيانا.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها عموما شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة خلال فترة ما بعد الظهيرة.





ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية.. والصغرى: 32 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة والصغرى: 40 بالمئة.





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بنا 0339 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/05 - 43 : 06 AM