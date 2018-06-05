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الطقس في البحرين: حار خلال النهار
2018/06/05 - 43 : 06 AM
المنامة في 5 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى حار خلال النهار ورطب نسبيا أحيانا.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها عموما شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة خلال فترة ما بعد الظهيرة.


ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية.. والصغرى: 32 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة والصغرى: 40 بالمئة.


م خ

بنا 0339 جمت 05/06/2018


عدد القراءات : 20         اخر تحديث : 2018/06/05 - 43 : 06 AM
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