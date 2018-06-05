الديوان الملكي ينعى سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفه المنامة في 5 يونيو/ بنا / جاءنا من الديوان الملكي ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.



بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفه رئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان.



وانا لله وانا اليه راجعون.





م خ



بنا 0125 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/05 - 28 : 04 AM