المتحدث باسم قوات التحالف العربي : المليشيات الحوثية تعاني من عزلة كبيرة وانهيارا في صفوفها الرياض في 4 يونيو/ بنا / قال المتحدث الرسمي باسم قوات "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تقوم بعمليات انسانية شاملة في اليمن من خلال الجهود التي تبذلها والمتمثلة بعمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية بالداخل اليمني، مبيناً أن الاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي واستهداف قدراته العسكرية ستقابل بعمليات اسناد للجيش الوطني اليمني من قوات التحالف من أجل القضاء على تلك التهديدات.

وأشار العقيد المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة التحالف الذي عقد اليوم، إلى ما تقوم به مليشيا الحوثي من أعمال غير إنسانية من خلال تجنيد الأطفال وإعتداءها على دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال في ساحات القتال بالقوة الاجبارية.

ولفت المالكي الانتباه إلى وجود تقارير تفيد بتعرض 200 طفل للقتل في ميدان المعركة بسبب تجنيد المليشيات الحوثيه لهؤلاء الأطفال الأيتام واستخدامهم كدروع بشرية، مبيناً أن أعداد الأطفال الذين سلموا أنفسهم إلى الجيش الوطني اليمني بلغ 70% تقريباً .

وأشار إلى أن هناك جهود تبذل ومازالت في زيارة المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث للمنطقة كان من أبرزها لقائه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مدينة جدة ، حيث انتقل الآن إلى صنعاء للإلتقاء بالإنقلابيين.

وأكد العقيد المالكي عدم اطلاق أي صاروخ باتجاه المملكة خلال الفترة الماضية وهذه إحدى النتائج التي تم تحقيقها من تقدم في المحاور كافة وخصوصاً في محور صعدة، موضحاً أن الجيش الوطني اليمني ممثلاً في المنطقة الخامسة قام خلال هذا الأسبوع بنزع أكثر من 600 لغم أرضي تم زراعته من قبل المليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيات الحوثيه التابعة لإيران لا زالت تعاني من عزلة كبيرة من الشعب اليمني والصعوبة في التجنيد مما أظهر انهيارًا كبيراً في صفوفها كان واضحاً وجلياً في عمليات الحديدة ومحافظة صعدة حيث قامت القبائل اليمنية في شمال صعدة خاصة وفي غالب عموم اليمن عامة بترك الانقلابيين تصارع موت مخططاتهم البغيضة والاستئثار بالسلطة والتبعية المطلقة لإيران وأعداء الأمة العربية والإسلامية على حساب عروبة اليمن وحياة ومستقبل أطفاله ونساءه وشيوخه.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقوم بمسؤوليتها التي تمليها تعاليم الدين الإسلامي والأخوة والجوار بدعوة القبائل اليمنية في المناطق التي تقع تحت سيطرة الإنقلابيين وعلى وجه الخصوص في مناطق العمليات بالاستعداد لانقاذ أبناء اليمن ومستقبله من هذه الميليشيات والتواصل مع قوات التحالف ومنحها الضمانات اللازمة لحفظ النفس والممتلكات.







م خ



بنا 2249 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/05 - 55 : 01 AM