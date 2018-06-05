وزير الخارجية اليمني يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الأوضاع في اليمن الرياض في 4 يونيو/ بنا / التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون وكرس.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان اليماني ناقش مع وكرس مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود إحلال السلام.

وأكد وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي لتحقيق تسوية سياسية في اليمن وإحلال السلام، لافتا إلى أن التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني اليمني على كافة الجبهات، الهدف منه الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لوقف حربها على الشعب اليمني وتجويعه ودفعها للعودة إلى المفاوضات وإنهاء انقلابها على الشرعية واستعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح إن أراد الحوثيون أن يكونوا مكوناً سياسياً في المرحلة القادمة.

من جانبه، أوضح السفير البريطاني أن حكومة بلاده ستظل داعمة للحكومة الشرعية في اليمن حتى استعادة الدولة وإحلال السلام في اليمن، كما أكد على دعم الحكومة البريطانية للمبعوث الأممي ورغبتها في تيسير مهمته في إحياء المفاوضات باليمن وتحقيق التسوية السياسية فيه.







م خ



بنا 2210 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/05 - 21 : 01 AM