قوات الأمن الباكستانية تقضي على ثلاثة إرهابيين جنوب غرب البلاد إسلام آباد في 4 يونيو/ بنا / تمكنت قوات الأمن الباكستانية من القضاء على ثلاثة إرهابيين في عملية أمنية نفذتها اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.





وذكر بيان صادر عن قوات الأمن الباكستانية في إقليم بلوشستان، أن فرقة عسكرية نفذت العملية بناء على معلومات استخباراتية، حيث داهمت الفرقة العسكرية موقعاً للعناصر الإرهابية في منطقة "كوهلو" البلوشية، وتبادلت إطلاق النار مع ثلاثة إرهابيين كانوا متواجدين هناك، وتمكنت من القضاء عليهم.

وأشار البيان الى أن الفرقة العسكرية صادرت من الموقع كمية من الأسلحة والمتفجرات.



م خ



بنا 2143 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/06/05 - 50 : 12 AM