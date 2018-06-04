لدى زيارة سموه لعدد من المجالس الرمضانية.. سمو ولي العهد يؤكد على تعزيز هيكلة الاقتصاد الوطني وقوته ودور القطاعات غير النفطية المنامة في 4 يونيو/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء استمرارية العمل بثبات وعزم لمواصلة الإنجاز بالمستوى الذي يصل إلى الأهداف المنشودة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة المرتكزة على المبادئ الوطنية الراسخة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.







وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين استطاعت أن تواجه مختلف المتغيرات والتحديات بفضل السياسات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وإطلاق نهضتها التنموية الجديدة المستمدة من المبادئ الثلاثة للرؤية الاقتصادية 2030 (الاستدامة-التنافسية-العدالة) من خلال تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية ومحرك أساسي للنمو.



وأضاف سموه أنه ضمن مساعي تعزيز هيكلة الاقتصاد الوطني وقوته في إطار الانطلاقة الجديدة له بناء على الفرص التي تم بلورتها، فإن العمل مستمر نحو تحفيز دور القطاعات غير النفطية وتأكيد إسهاماتها التنموية مشيرا سموه إلى دور القطاع الخاص في حركة البناء والتنمية وخلق فرص عمل نوعية خاصةً وأن هذا القطاع يمثل المحور الرئيسي في الاقتصاد البحريني، وأن تقديم كافة التسهيلات له وتعزيز البيئة الخصبة لزيادة مبادراته نحو تعزيز المكانة الاقتصادية أمر مهم. مؤكداً سموه أن الفترة الماضية شهدت إضافة عدد من الخدمات والتسهيلات المتصلة بهذا القطاع عبر التوظيف الامثل للمنصات الالكترونية والتي من المؤمل التوسع فيها بما يخدم المواطن وكافة القطاعات الحيوية.



جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله إلى مجلس عائلة الدوسري، ومجلس عائلة الكوهجي، ومجلس أبناء المرحوم عبدالجبار الكوهجي وأولاده. منوهاً سموه بما يتمتع به شهر رمضان المبارك من تواصل وتآلف من خلال الزيارات الرمضانية والتي تعزز عادات المجتمع التي ورثّها الآباء والأجداد.



وأشار سموه إلى أن المملكة تعمل على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تغطي كافة القطاعات الحيوية التي تصب في خدمة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بما يسهم في ترسيخ الموقع الاقتصادي للمملكة والتنافسية فيها، وخلق فرص عمل نوعية، وجذب استثمارات تعزز من دور القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة.



من جانبهم أعرب أصحاب المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بزيارة المجالس في هذا الشهر الفضيل، وحرص سموه على مصلحة الوطن والمواطن بما يلبي التطلعات المنشودة.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1932 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/04 - 40 : 10 PM