مبعوث امير الكويت ينقل رسالة شفوية الى العاهل الاردني الكويت في 4 يونيو/ بنا / قام مبعوث سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد أنس خالد الصالح بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاثنين نقل من خلالها رسالة شفهية إلى جلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سمو أمير الكويت .







وذكرت وكالة الانباء الكويتية أن الرسالة تضمنت العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.





س.ي/ع ذ



بنا 1802 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/04 - 10 : 09 PM