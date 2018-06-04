رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار تستقبل السفير الياباني وتأكيد مشترك على تطوير التعاون الثقافي في البلدين المنامة في 04 يونيو/ بنا / استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في مكتبها اليوم سعادة سفير اليابان في مملكة البحرين السيد هيديكي إيتو بحضور وفد من قسم التعاون الثقافي المتعدد الأطراف بوزارة خارجية اليابان، حيث تبادل الطرفان سبل التعاون لتحقيق مشاريع ثقافية مشتركة.



ورحّبت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بسعادة السفير الياباني، مشيدة بمستوى التبادل الثقافي بين البحرين واليابان. وأشارت معاليها إلى الغنى الذي يصنعه الحضور الياباني في الحراك الثقافي المحلي، شاكرة جهود السفارة في الحرص على العلاقات بين البلدين الصديقين.



وتطرّق اللقاء إلى أفضل السبل للتعاون ما بين مملكة البحرين واليابان في مجال المحافظة على التراث عن طريق برامج تبادل الخبرات والمعارف ما بين المتخصصين من كلا البلدين.



بدوره أكد سعادة السيد هيديكي إيتو استعداده للعمل مع هيئة البحرين للثقافة والآثار لبناء جسور التواصل ما بين شعبي اليابان والبحرين، مشيداً بمشاريع الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز حضاري وثقافي إقليمي وعالمي.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1746 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/04 - 51 : 08 PM