مجموعة "بي اس ايه" الفرنسية لصناعة السيارات تستعد لمغادرة ايران باريس في 4 يونيو/ بنا / أعلنت مجموعة "بي اس ايه" الفرنسية لصناعة السيارات اليوم الاثنين انها تستعد للانسحاب ايران التي تشكل سوقها الاولى في الخارج تنفيذا للحظر الاميركي على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الايراني.



وأعلنت المجموعة في بيان انها "باشرت عملية تعليق نشاطات مشاريعها المشتركة تطبيقا للقانون الاميركي من الان حتى السادس من اغسطس ".



وتنتج هذه المجموعة سيارات بيجو وسيتروين، ودخلت في مشاريع مشتركة مع شركات ايرانية لتصنيع السيارات، وباعت العام الماضي 444600 سيارة في ايران.



س.ي/ع ذ



بنا 1702 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/04 - 19 : 08 PM