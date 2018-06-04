سمو محافظ المحافظة الجنوبية : المحافظة الجنوبية حريصة على حل قضية (السكراب) نهائياً المنامة في 4 يونيو/ بنا / أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية حرص المحافظة الجنوبية لمتابعة جميع القضايا المتعلقة بسلامة ومصالح المواطنين، ووقوفها المباشر بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمباشرة القضايا ذات الاهمية المشتركة.







جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه سموه في مقر المحافظة صباح اليوم، وذلك بحضور العميد حمد بن علي المري مدير مديرية شرطة المحافظة الجنوبية والمهندس عاصم بن عبدالله عبداللطيف مدير بلدية المنطقة الجنوبية والسيد احمد الانصاري رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية.



في مستهل اللقاء، رحّب سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالحضور، مؤكداً سموه أن المحافظة تتابع أولاً بأول بالتنسيق مع الجهات المختلفة جميع القضايا في المحافظة الجنوبية ومنها قضية منطقة (السكراب)، حيث شدد سموه على أن المحافظة حريصة على حل قضية السكراب نهائياً بالتعاون والتنسيق المباشر مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والفورية، مشدداً سموه على ضرورة وضع تصورات مستقبلية لحل القضية عبر مراحل زمنية محددة، ولا سيما اثناء وبعد عملية نقل السكراب من موقعه الحالي.



واشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية الى أن العمل الجماعي المشترك مهم لطرح العديد من القضايا ومناقشة الحلول المناسبة لها، مؤكدا أن المحافظة تعمل على مبدأ الشراكة والتعاون الدائم مع مختلف الجهات لإيجاد حلول مناسبة لقضايا المجتمع والوقوف للتأكد من معالجتها، وذلك حرصاً من المحافظة الجنوبية لخدمة المواطن والعمل على حفظ أمنه واستقراره.



من جانبهم، عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لمساعي واهتمام سمو محافظ المحافظة الجنوبية لمباشرة سموه كل ما شأنه الحفاظ على أمن وسلامة ومصالح مواطني المحافظة الجنوبية ودعم سموه المستمر لمسؤولياتهم وانشطتهم المختلفة، مؤكدين لسموه عن تعاونهم الكامل لبذل المزيد من العمل خدمة للمحافظة الجنوبية واهاليها الكرام.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1635 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/04 - 38 : 07 PM