تونس تستدعي السفير الايطالي لدى تونس على خلفية تصريحات لوزير الداخلية الايطالية بشأن المهاجرين التونسيين في ايطاليا تونس في 04 يونيو/ بنا / استدعت وزارة الخارجية التونسية اليوم، السفير الايطالي لدى تونس رايماندو دي كردونا لمقر الوزارة لإبلاغه "استغراب تونس الشديد" من التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الإيطالي الجديد، ماتيو سلفيني أمس الأحد بصقلية بشان المهاجرين التونسيين في ايطاليا.



وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها ان تصريحات سلفيني "لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في مجال معالجة ملف الهجرة، وتنمّ عن عدم المام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة".



وكان الوزير الايطالي قد أشار في تصريحات له أمس، الى أن "تونس، البلد الحرّ والديمقراطي لا يرسل الى إيطاليا أشخاصاً شرفاء بل في أغلب الأحيان وبصفة ارادية مساجين سابقين" .





ع ذ



بنا 1505 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/04 - 09 : 06 PM