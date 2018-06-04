إنجاز حقوقي وإنساني جديد للمملكة : البحرين في المركز الثاني ضمن أفضل دول العالم توازنا بين العمل والحياة المنامة في 04 يونيو/ بنا / جاءت مملكة البحرين ضمن قائمة أفضل 10 دول توفر توازنا بين العمل والحياة والتي أصدرتها شركة " InterNations" – شبكة المغتربين – وهي شركة عالمية متخصصة في هذه المجالات من الأبحاث.



واحتلت مملكة البحرين المركز الثاني بعدد ساعات عمل للمغتربين 42.9 ساعة أسبوعيا، وأشار العديد من المغتربين الذين شاركوا في الاستطلاع إلى أنهم يشعرون بالرضا عن وظائفهم وحياتهم في البحرين وقال أحد المغتربين من الفلبين إن هناك وقتا للاسترخاء بعد انتهاء يوم العمل.



وجاءت في المركز الأول دولة الدنمارك وفي المركز الثالث مملكة النرويج وضمت القائمة سلطنة عمان التي جاءت في المركز التاسع بعدد ساعات عمل للمغتربين تبلغ 43.5 ساعة أسبوعيا.



واعتمدت الشركة في تصنيفها على إجراء مقابلات مع نحو 13 ألف مغترب يعيشون في 188 منطقة مختلفة، ووجدت الشركة أن أكثر الأشخاص سعادة وقدرة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة لا يعملون ساعات أقل بالضرورة، إلا أن الأماكن التي يعيشون فيها توفر مستوى عال من نوعية الحياة والتي تشمل معايير مثل السكن والتعليم والظروف البيئية وغيرها من المعايير التي تجعل الأشخاص أكثر قدرة على التوازن بين العمل والحياة.



ح ب/س.ي



بنا 1335 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/06/04 - 42 : 04 PM