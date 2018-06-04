جمعية البحرين للتدريب تكرم الأمهات المتميزات في الأمسية الرمضانية (تحديات صنعت نجاح 6) المنامة في 04 يونيو / بنا / نظمت جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية النسخة السادسة للأمسية الرمضانية "تحديات صنعت نجاح-6"، وذلك مساء السبت 26 مايو بفندق "ويندام جراند المنامة" تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالرحمن جواهري، رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وبمشاركة واسعة تجاوزت 250 شخصا يمثلون قيادات المجتمع وأعضاء الجمعية ومنتسبيها وأسرهم، وممثلي الشركات الداعمة، بالإضافة إلى الأمهات المكرمات مع أفراد أسرهن.



وأعرب المهندس محمد محمود الشيخ، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب عن خالص فخره وإعتزازه بما شهدته أمسية هذا العام من اقبال كبير من قبل مجموعة من المؤسسات الداعمة وفي مقدمتها شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات والتي تعتبر الداعم الأكبر للجمعية في مختلف برامجها وفعالياتها، مؤكداً أن أمسية هذا العام قد ترجمت بالفعل معنى المشاركة الفعالة التي تسعى لتحقيقها مختلف الأطراف الشريكة المتمثلة في شركة أبكس ستيل، ومجموعة أوريجين للتدريب ومركز الريم، وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، وشركة DHL، وشركة خدمات مطار البحرين، وشركة ميدال للكابلات، حيث ترسخت عبر هذا التعاون أعمق مبادئ الشراكة المجتمعية بمختلف أبعادها الحقيقية.



وحول عمق الأثر الذي حققه موضوع أمسية هذا العام والتي تُقام سنويًا تحت شعار (تحديات صنعت نجاح)، أشار الشيخ إلى ان برنامج الأمسية يُركز في كل عام على نقل الخبرات والتجارب المميزة للمكرمين الذين يتمّ اختيارهم وفق معايير خاصة سنويًا، موضحاً بأن أمسية هذا العام قد كشفت عن مجموعة تجارب للأمهات المتميزات والجهود التي يبذلنها لمواجهة التحديات والصعاب التي واجهتهن، والدروس المستفادة منها.



وأوضح الشيخ بأن مبادرّة الجمعيّة بتكريم عدد كبير من الأمهات إنما تأتي إيماناً منها ومن الشركاء بعمق الهدف السامي الذي من أجله انطلقت هذه الأمسية، كما تأتي في سياق السعي المستمر نحو تعزيز مكانة المرأة البحرينية وإبراز جهودها في مختلف المحافل، وأهميّة تسليط الضوء على النجاحات المُبهرّة التي حققتها شريحة كبيرة من الأمهات في المجتمع، وتكريمهن بالصورة التي تعبر عن مدى الاعتزاز الكبير بأدوارهن في المجتمع وتؤكد عمق الأثر الذي تحدثه نجاحاتهن في نشر ثقافة التغيير وتنميّة المجتمع.



وقال الشيخ، ان برنامج هذا العام إشتمل أيضاً على العديد من الفقرات التي ساهمت في بث روح الحماس والثقة في نفوس الأمهات اللاتي واجهن العديد من التحديات مقابل تحقيق الإنجازات التي ترتقي بهن في سلم النجاح وتدفعهن نحو المزيد من الإنجازات بكل جدارة وإقتدار، إضافة إلى ما يحدثه أثر تكريمهن والإشادة بجهودهن من تنامي الشعور بالفخر والاعتزاز مقابل ما يحصلن عليه من تقدير، إضافّة إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية.



وأكد الدكتور عبدالرحمن جواهري في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبّة أن هذه الإحتفاليّة والأمسية التي تقام تحت شعار (تحديات صنعت نـجاح) تأتي تقديراً لدور المرأة البحرينية العاملة والتي تحدّت جميع الظروف المجتمعية والقيود الأسريّة لإثبات قدرتها على العطاء والمشاركة، مورداً في هذا السياق القياديات في مملكة البحرين اللاتي تقلدن أعلى المناصب في الوزارات، والهيئات الحكومية، ومجلسي الشورى والنواب، ورئاسة كبرى الشركات كأنموذج لعطاء المرأة في مختلف المجالات.



وأشار الدكتور جواهري إلى أن المرأة العاملة تقوم بأدوار مضاعفة بالنظر للمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها في المنزل، حيث أجادت المرأة البحرينية في المحافظّة على توازنها في العطاء على الصعيد الأسري وأيضاً على صعيد العمل، منوهاً بالإرادة القويّة التي تتمتع بها المرأة بحيث أنها قد إستطاعت الوصول إلى مناصب عليا ومراكز مرموقة.



أ.أ/ع ع



بنا 1310 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/04 - 44 : 04 PM