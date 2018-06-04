موظفو شركة مطار البحرين يوزعون صناديق وجبات الإفطار على المسافرين في مطار البحرين الدولي‎ المنامة في 04 يونيو / بنا / شارك موظفو شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، في توزيع 9000 صندوق من صناديق وجبات الإفطار على المسافرين في مطار البحرين الدولي، وذلك في إطار حملة إفطار صائم السنوية التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك.



وتأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الشركة بهدف تعزيز الأعمال الخيرية والمساهمة في رفاه المجتمع المحلي.



أ.أ/ع ع



بنا 1306 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/04 - 10 : 04 PM