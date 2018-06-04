قبول استقالة الحكومة الأردنية وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة عمان في 4 يونيو / بنا / أعلن في العاصمة الاردنية "عمان" اليوم الاثنين، عن قبول استقالة الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي، وتكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.



وجاء قبول الاستقالة استجابة لمطالب مظاهرات شعبية انطلقت في جميع المدن والمحافظات الأردنية خلال الأيام الخمسة الأخيرة احتجاجاً على قرارات الحكومة برفع أسعاد العديد من المواد الغذائية والمشتقات النفطية والكهرباء وقانون ضريبة الدخل الجديد.



وجاء في بيان رسمي أردني أن العاهل الأردني كلف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.



وكان الرزاز قد شغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي المستقيلة.



ع ع



بنا 1304 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/06/04 - 10 : 04 PM