المؤسسة الخيرية الملكية توزع ملابس "كسوة العيد" المنامة في 04 يونيو / بنا / نظمت المؤسسة الخيرية الملكية بالتعاون مع شركة أرمادا وللعام الرابع على التوالي مشروع (كسوة العيد)، والذي تم من خلاله توزيع ملابس العيد على الأطفال المنتسبين للمؤسسة، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وبهذه المناسبة توجه الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية سعادة الدكتور مصطفى السيد بخالص الشكر والتقدير إلى السيد أحمد الطحان الرئيس التنفيذي لشركة أرمادا على التعاون الدائم ومساهمة الشركة في توفير ملابس العيد لمجموعة من أبناء المؤسسة المكفولين، وعلى الدور الكبير الذي تقوم به أرامادا في اهتمامهم برعاية الأيتام ومشاركتهم مناسبة عيد الفطر السعيد وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم، تخفيف جزء من أعباء الأسر عبر توفير مستلزمات العيد في وقت مبكر.



وتحرص المؤسسة على الشراكة المجتمعية لتقديم المزيد من الرعاية والخدمات لأسرها، إلى جانب اهتمامها بمشاركة الأسر مختلف المناسبات.



أ.أ/ع ع



بنا 1252 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/04 - 58 : 03 PM