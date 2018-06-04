رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية : توجيهات سمو ولي العهد بتطوير أقدم أسواق ا لبحرين علامة فارقة وخطوة استثمارية وتاريخية وسياحية هامة

المنامة في 04 يونيو/ بنا / أشاد المهندس عارف هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية BaPDA بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الرامية إلى تطوير سوق المنامة والاهتمام المستمر به، لما له من صفة تاريخية واقتصادية وسياحية عريقة لا يمكن تجاوزها، إذ يعد من أقدم الأسواق في الخليج العربي ومدرسة تخرج منها كبار تجار المملكة الذين أصبحوا اليوم علامات فارقة على خارطة التجارة الخليجية بل والعربية.



كما أثنى رئيس جمعية التطوير العقاري على جهود وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في ترجمة توجيهات سمو ولي العهد، ليكون السوق علامة فارقة من حيث الجذب السياحي والاستثماري، والحراك الاقتصادي، وبما يعود بالفائدة في الآن نفسه على التجار البحرينيين المزاولين لمهنتهم في سوق المنامة.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عارف هجرس على ضرورة أخذ بعض المحفزات بعين الاعتبار خلال تطوير سوق المنامة، بما يشمل وجود أسواق على مدار الساعة في بعض المواسم، توفير مواقف للسيارات، وجود فعاليات مصاحبة للسوق على مدار العام، وجود مطاعم ومقاهي خارجية غير مغطاة، توفير وسائل نقل داخلية، توفير فنادق مصغَّرة، توفير قطارات صغيرة تقدم جولات للسياح حول السوق ومرافقه، تهيئة استراحات ومناطق لألعاب الأطفال تضمن لأولياء الأمور تسوقا آمنا لهم ولأطفالهم، وجود مرافق عامة ودورات مياه، مع ضرورة أن يتم تخصيص أسماء واضحة لأقسام السوق ومعروضاته.



واختتم هجرس حديثه بتأييد الاهتمام الحثيث الذي توليه الحكومة الموقرة لهذا الموقع الهام، بما يتماشى مع تطلعات مرتاديه وتجاره، خاصة وأن سوق المنامة هو قلب العاصمة النابض، الذي يضم العديد من المحلات ذات الأنشطة التجارية والتي نراهن على قدرتها التنافسية في جذب المستثمرين والتجار والمتسوقين، وفي تنشيط الحركة التجارية وتعزيز دورها في دعم اقتصادنا الوطني، مؤكدا على أن أعضاء جمعية التطوير العقاري البحرينية يبدون كامل استعدادهم ليكونوا شريكا أساسيا فاعلا في هذا المشروع .





ح ب/خ.س



بنا 1125 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/04 - 47 : 02 PM